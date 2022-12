न कहीं गए, न कुछ किया, फिर भी अश्नीर ग्रोवर ने सिर्फ 8 मिनट में ऐसे कमाए करोड़ों रुपए

मुंबई. जनवरी 2023 के पहले हफ्ते में ‘शार्क टैंक इंडिया’ (Shark Tank India) का दूसरा सीजन आने वाला है. इसके अबतक कई प्रोमोज वीडियो आ चुके हैं. इस बार में काफी बदलाव किए गए हैं. शो के शार्क जजों में भी बदवाल हुआ है. इस सीजन में ‘भारत पे’ के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) हिस्सा नहीं होंगे. अश्नीर ने शो के पहले सीजन में अपनी बेबाक राय के लिए पॉपुलैरिटी हासिल की थी. इस सीजन में वह भले ही न हो लेकिन हमेशा चर्चा में रहते हैं. उनके बिजनेस आइडिया और काम करने के तरीके पर हर कोई कायल होता है. अश्नीर इन दिनों अपनी किताब को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया है कि कैसे उन्होंने मिनटों में करोड़ों रुपए कमाए.

अश्रीर ग्रोवर ने अपनी किताब ‘दोगलापनः द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्ट-अप्स’ (Doglapan: The Hard Truth about Life and Start-Ups) में दावा किया है कि उन्होंने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए थे. अश्नीर को ये मुनाफा जोमैटो में निवेश करके हुआ. बता दें पिछले साल आईपीओ की लिस्ट में फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो भी शामिल थी. इसने लिस्टिंग वाले दिन ही इसमें इनवेस्ट करने वाले लोगों को लखपति-करोड़पति बना दिया

अश्नीर ने निवेश के लिए फाइनेंस कंपनी से उठाए 95 करोड़ रुपए

किताब ‘दोगलापनः द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्ट-अप्स’ के मुताबिक, अश्नीर ग्रोवर ने जोमैटो के आईपीओ पर 100 करोड़ रुपए का निवेश किया था. उन्होंने किताब में बताया कि उन्होंने जोमैटो में अपनी जेब से सिर्फ 5 करोड़ रुपए लगाए थे. बाकी के 95 करोड़ रुपए उन्होंने कोटक वेल्थ से 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उठाया था. आपको जानकर हैरान होगी कि इस हिसाब से अश्नीर को हर हफ्ते 20 लाख रुपए देने थे.

अश्नीर ग्रोवर को जोमैटो से ऐसे हुआ प्रॉफिट

दरअसल, जोमैटो के प्रति शेयर 76 रुपए शुरुआती कीमत थी. अश्नीर को शुरुआती कीमत में बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज को मिलाकार 85 रुपए पड़ा था. इसकी लिस्टिंग 115 रुपए प्रति शेयर हुई थी. जबकि अश्नीर ग्रोवर ने बताया कि जब उन्होंने इन शेयर को बेचा तो, वह 136 रुपए में बिके. इस तरह अश्नीर ने 2.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया.