बिना फिजिकल SIM कार्ड के लॉन्च होगा Apple iPhone 14, जानें क्या है e-SIM तकनीक

Apple iPhone 14 Launch Date: अभी तक चर्चा थी कति ऐपल कंपनी iPhone 15 सीरीज में फिजिकल सिम कार्ड सपोर्ट नहीं होगा. iPhone 15 सीरीज 2023 में लॉन्च की जाएगी. बिना सिमकार्ड स्लॉट के आने वाला iPhone 15 पहला फोन हो सकता है. अब पता चला है कि Apple iPhone 14 Series में सिम कार्ड स्लॉट नहीं होगा. Apple अपने नए iPhone 14 सीरीज के स्मार्टफोन में सिम कार्ड स्लॉट की जगह e-SIM ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत में एयरटेल (Airtel), वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea) और Jio तीनों ही टेलीकॉम कंपनियां e-SIM सर्विस ऑफर करती हैं.

Apple पहले भी ई-सिम फीचर वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका है. कंपनी ने सबसे पहले e-SIM फीचर को iPhone XS और iPhone XS Max के लिए लॉन्च किया था. हाल ही में लॉन्च हुए iPhone 13 Series में कंपनी ने फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट के अलावा e-SIM का ऑप्शन दिया है. इस फोन में आप दो सिम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें एक फिजिकल और एक e-SIM कार्ड होगा. बताया जा रहा है कि नए iPhone 14 सीरीज में केवल e-SIM का ही ऑप्शन मिलेगा.

यह भी पढ़ें- बिना सिमकार्ड के ही होगी फोन से बात, ऐपल ला है रहा है e-SIM वाला iPhone

अब केवल e-SIM

चर्चा है कि Apple iPhone 14 सीरीज में केवल e-SIM सर्विस का ही ऑप्शन मिलेगा. हालांकि, iPhone 14 सीरीज का एक वेरिएंट SIM कार्ड स्लॉट के साथ आ सकता है. इस वेरिएंट को खास तौर पर उन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए लाया जाएगा, जो e-SIM सर्विस मुहैया नहीं कराते हैं. iPhone 14 सीरीज में e-SIM देने के पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि कंपनी अपनी अगली सीरीज को पूरी तरह से वाटरप्रुफ बनाने में लगी है.

यह भी पढ़ें- Smartphone Tips: स्लो हो गया है स्मार्टफोन! स्पीड बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

यह कहा जा रहा है कि iPhone 14 सीरीज को आप लंबे समय तक पानी में इस्तेमाल कर सकेंगे.

क्या होता है ई-सिम (What is e-SIM)

भारत में रिलायंस जियो, वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल ई-सिम की सुविधा दे रही हैं. ई-सिम को टेलीकॉम कंपनी के जरिए ओवर-द-एयर एक्टिवेट किया जाता है. ई-सिम (What is e-SIM) मोबाइल फोन में लगने वाला वर्चुअल सिम होता है. यह बिल्कुल फिजिकल सिम कार्ड की तरह की काम करता है. अगर आप ई-सिम के लिए एप्लाई करते हैं तो आपको फोन में किसी प्रकार का कार्ड नहीं डालना होता है.