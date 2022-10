How to become a Aeronautical engineer: कैसे बनें एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कहां से करें पढ़ाई? जानिए सब कुछ

हाइलाइट्स एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके सालाना 6 से 10 लाख रुपये कमा सकते हैं. एयोरस्पेस इंजिनियर की डिमांड 2031 तक छह फीसदी बढ़ने वाली है. एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भारत में मुख्य तौर पर चार प्रकार के होते हैं.

नई दिल्ली: How to become a Aeronautical engineer: एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग शाखा है, जिसमें विद्यार्थियों को एयरक्राफ्ट के मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करवाया जाता है. एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं. ऐसे इंजीनियर्स को डिफेंस सर्विस एवं विमान इंडस्ट्री भी हायर करते हैं. एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है कि आपका मैथ विषय काफी स्ट्रॉन्ग हो. आइए जानते हैं, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, देश के टॉप संस्थान कौन से हैं और इसका स्कोप क्या है.

एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए योग्यता क्या चाहिए?

एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए जरूरी है कि आपने हाई स्कूल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स विषय से पढ़ाई की हो. एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स कई लेवल पर मौजूद हैं- अंडरग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट लेवल. जो छात्र ग्रेजुएशन लेवल पर यह कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम कक्षा 12वीं में पीसीएम विषय में 50 फीसदी नंबर लाने होंगे.

पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट लेवल पर दाखिला के लिए जरूरी है कि छात्र ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो. देश के टॉप एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट के हिसाब से लिया जाता है. ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) एग्जाम के नंबर के हिसाब से भी कॉलेजों में दाखिला मिलता है.

एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है?

जैसे कि कोर्स खुद बता रहा है कि एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट के मेंटनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े चीजों पर काम करते हैं. ताकि विमान को बेहतर किया जाए. एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर इन जॉब प्रोफाइल्स पर काम कर सकते हैं- एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स, एयरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, एयरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स और फ्लाइट इंजीनियर्स. भारत में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स करके कोई विद्यार्थी सालाना 6 से 10 लाख रुपये कमा सकता है.

ये हैं एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स के टॉप रिक्रूटर

एयर इंडिया

हेलिकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

नेशनल एयरोनॉटिकल लैब

इंडियन एयर फोर्स

प्राइवेट एयरलाइन्स

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट

ये हैं देश के टॉप संस्थान जहां से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं.

आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, देहरादून

हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर

