SUPER TET 2022: सुपर टेट क्या है और इसे कौन दे सकता है? जानिए सबकुछ

SUPER TET 2022, UPTET 2022, What is Super TET?, Who is eligible for Super TET?, SUPER TET 2022 Eligibility: सरकारी टीचर (Government Teacher Job) बनना कई उम्मीदवारों का सपना होता है. इसके लिए राज्य एवं केंद्र स्तर पर कई प्रकार की पात्रता परीक्षाएं होती हैं. जहां सीबीएसई द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, CTET आयोजित की जाती है. वही हर राज्य की अपनी अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सरकारी शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी, UPTET पास करनी होती है.

हालांकि उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीटीईटी (UPTET) के बाद एक और परीक्षा जोड़ दी है, जिसका नाम सुपर टेट (SUPER TET 2022) है. इसके बाद से यूपी में सरकारी शिक्षक बनने के लिए सुपर टेट (SUPER TET 2022) क्वालीफाई करना भी आवश्यक हो गया है.

सुपर टेट (SUPER TET 2022) की परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों द्वारा बीएड की डिग्री के साथ-साथ सीटीईटी, यूपीटीईटी में से कोई एक परीक्षा पास करना अनिवार्य (SUPER TET 2022 Eligibility) है. सरकार यूपीटीईटी (UPTET) एवं सीटीईटी (CTET) के आयोजन के बाद सुपर टेट के लिए आवेदन मंगाती है. इस वर्ष UPTET का आयोजन सफलतापूर्वक करा लिया गया है. ऐसे में सुपर टेट (SUPER TET 2022) के लिए नोटिफिकेशन (SUPER TET 2022 Notification) जल्द ही जारी किया जा सकता है.

