IND vs NZ: अक्षर पटेल ने मोहम्मद सिराज से क्यों कहा- आप गेंद डाल रहे थे या मौत? देखें Video

मुंबई. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने कहा कि रॉस टेलर को फेंकी गई गेंद किसी भी गेंदबाज के लिये ‘स्वप्निल’ गेंद होगी. सिराज ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन (India vs New Zealand) न्यूजीलैंड को पहली पारी में 62 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने शुरुआती स्पेल में टॉप ऑर्डर के 3 विकेट जल्दी-जल्दी चटका दिए. टेलर को फेंकी गई गेंद के बारे में सिराज ने कहा कि योजना इनस्विंग गेंद के लिए क्षेत्ररक्षकों को सजाने की थी और लक्ष्य था कि पैड पर हिट करें. लेकिन जिस तरह से मैं लय में आ रहा था तो मैंने सोचा कि आउटस्विंग गेंद क्यों नहीं फेंकू. यह कारगर रही.

बीसीसीआई (BCCI) ने मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल (Axar Patel) का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें अक्षर यह कहते हैं कि आप गेंद डाल रहे या मौत. इस पर सिराज ने कहा, ‘चोट के बीच मैं आउटस्विंग पर मेहनत कर रहा था. एक ही जगह गेंद डालने की योजना थी, जो सफल रही. इस कारण मैं अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा.’ जयपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान चोट लगने के कारण वे खेल नहीं रहे थे. कानपुर में पहले टेस्ट में सीनियर तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) को मौका दिया गया था.

