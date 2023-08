Home / Photo Gallery / entertainment / shah rukh khan and akshay kumar blockbuster dil to pagal hai made in 9 crore and 59 cr and ...

9 करोड़ में बनी थी शाहरुख- अक्षय की 1997 की ये फिल्म, निकली ब्लॉकबस्टर, मिले 3 नेशनल अवॉर्ड, कमाए 598..

This Movie Made in 9 Crore Bughet And Won 3 National Awards: शाहरुख खान, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर दिल तो पागल है पागल है फिल्म अपने दौर की ब्लॉकबस्टर फिल्म है. इसके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं और फिल्म को कितने ही दफा देखा जा सकता है. यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक रोमांटिक मूवी है. फिल्म ने उस दौर में जबरदस्त कमाई थी और इसे बहुत ही कम बजट में बनाया गया था.

01 Dil To pagal hai में लव ट्रायंगल देखने को मिलता है जिसमें अक्षय कुमार दीक्षित के बचपन के दोस्त की भूमिका निभाते हैं. इसमें शाहरुख भी लीड रोल में होते हैं और यह फिल्म डर (1993) के बाद यश चोपड़ा के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी जबकि और अंजाम (1994) और कोयला (1997) के बाद दीक्षित के साथ SRK की तीसरी फिल्म थी.

02 दिल तो पागल है करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित दोनों ही अभिनेत्रियां शाहरुख खान से प्यार करती हैं. लव ट्रांयगल वाली इस फिल्म को कई अवॉर्ड्स मिले हैं और इसे 45वें राष्ट्रीय पुरस्कार में 3 केटेगरी में अवॉर्ड मिले थे.

03 दिल तो पागल है फुल एंटरटेरमेंट का डोज है जिसे सिर्फ 90 मिलियन यानी 9 करोड़ की लागत से बनाया गया था और ये मेकर्स की उम्मीदों से परे निकली. दिल तो पागल है ने दुनिया भर में 598 मिलियन (US$16.46 मिलियन) .यानी 59 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था.

04 दिल तो पागल है फिल्म 1997 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी. फिल्म ने अपने निर्देशन, कहानी, स्क्रिप्ट, साउंडट्रैक, सिनेमेटोग्राफी के लिए तारीफें बटोरी थीं. वहीं शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार को परफोर्मेंस को क्रिटिक्स ने भी सराहा था.