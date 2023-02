VIDEO: सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी दिग्गज की निकाल दी हेकड़ी, 4 छक्के में उड़ा दिए होश

नई दिल्ली. क्रिकेट के इतिहास में सबसे शानदार लेग स्पिनरों में से एक पाकिस्तान के महान अब्दुल कादिर ने एक मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर को स्लेज करने की कोशिश की थी. सचिन ने कादिर की इस स्लेजिंग का जवाब अपने बल्ले से दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर मास्टर ब्लास्टर का फैन बन गया. यह किस्सा 1989 का है, जब दुनिया सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं जानती थी. भारत और पाकिस्तान के बीज यूं तो हर मैच ही हाई वोल्टेज होता है. भले ही वो चैरिटी या एग्जीबिशन मैच ही क्यों ना हो.

ऐसा ही कुछ इस मैच के साथ भी हुआ. खराब रोशनी की वजह से इस मैच को 20 ओवर का प्रदर्शनी मैच कर दिया गया. युवा तेंदुलकर ने महान लेग स्पिनर अब्दुल कादिल की गेंद एक ओवर में लगातार तीन छक्के जड़कर उन्हें हैरान कर दिया था. सचिन तेंदुलकर ने कादिर के एक ओवर में चार छक्के जड़ डाले थे. उस वक्त कादिर के ओवर में 16 साल के सचिन तेंदुलकर का स्कोर था- ‘6, 0, 4, 6 6 6’. अब्दुल कादिर के एक ओवर में चार छक्के जड़कर ही सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए और क्रिकेट बिरादरी में उनके बारे में बातें होने लगीं.

दरअसल, इस मैच में सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तानी फैन भी उकसा रहे थे, लेकिन सचिन शांत थे. मैच में सचिन तेंदुलकर ने मुश्ताक अहमद की ओवर में दो छक्के लगाए. इसके बाद अब्दुल कादिर ने सचिन से कहा था- ”बच्चों को क्यों मार रहे हो? हमें भी मार कर दिखाओ.” सचिन पाकिस्तानी स्पिनर के इस उकसावे पर चुप रहे और अपने बल्ले से उन्होंने इसका जवाब दिया. यह सचिन तेंदुलकर की पहली सीरीज थी. सचिन किसी भी स्लेजिंग या पाकिस्तानी क्रिकेटरों के कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर से बुरा लग रहा था. इसलिए उन्होंने इसे चैलेंज की तरह लिया.

जब सचिन तेंदुलकर ने अब्दुल कादिर के ओवर में चार छक्के जड़े तो पाकिस्तानी स्पिनर ने उनके लिए ताली भी बजाई. प्रदर्शनी मैच होने के बावजूद सचिन के एक ओवर में चार छक्कों की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी. 16 के सचिन ने उस मैच में 18 गेंदों में 53 रन की पारी खेली थी. इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ कई शानदार पारियां खेलीं.

16 year Old Sachin Tendulkar Smashing Sixes. Two against Mushtaq Ahmed and Three Against Abdul Qadir. 1989. Peshawar One Day that was not possible due to rain and wet outfield. Instead an exhibition game was played. pic.twitter.com/2HhYm0ctp9

— Arslan Majid (@ArslanMCL1) June 16, 2022