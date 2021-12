पार्किंसन के इलाज की मिली राह, खास मॉलिक्यूल से बन सकेगी इफैक्टिव दवा - स्टडी

Way Found For Treatment Of Parkinson's : ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ (University Of Bath) के साइंटिस्टों की एक टीम ने एक खास मॉलिक्यूल(Molecule) को रिफाइन (परिष्कृत) किया है, जिससे पार्किंसन की रोकथाम संभव है. रिसर्चर्स का दावा है कि इससे मेडिसिन बनाकर इस घातक बीमारी का इलाज हो सकेगा. इस स्टडी का निष्कर्ष जर्नल ऑफ मॉलीक्यूलर बायोलॉजी (Journal of Molecular Biology) में प्रकाशित किया गया है. यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड बाय केमिस्ट्री (Department of Biology & Biochemistry) के प्रोफेसर और इस स्टडी को लीड करने वाले के प्रोफेसर जोडी मेसन (Jody Mason) ने बताया, 'वैसे तो अभी काफी सारा काम किया जाना बाकी है, लेकिन इस मॉलिक्यूल से दवा विकसित करने संभावना है. इन दिनों जो दवा उपलब्ध है, उनसे सिर्फ पार्किंसन के लक्षणों का इलाज हो सकता है. लेकिन अब हमें ऐसी दवा विकसित करने की उम्मीद है, जिससे कि लोग इस बीमारी के लक्षण से पहले वाली स्थिति वाला स्वास्थ्य पा सकते हैं.'