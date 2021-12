पिता बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पुरुष जरूर करें ये काम, होंगे कई फायदे

how to make healthy sperm in men: हेल्दी बच्चे के जन्म के लिए पिता के स्पर्म का हेल्दी होना भी जरूरी है. गुणवत्तापूर्ण स्पर्म ही अंडाणु के साथ निषेचन करने की क्षमता रखता है. अगर स्पर्म की क्वालिटी खराब है, उसका शेप सही नहीं है, ताकतवर नहीं है, संख्या में कम है तो ऐसा स्पर्म अंडाणु के साथ निषेचन नहीं कर सकता है. इस स्थिति में यदि आप पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप स्पर्म की क्वालिटी को सही कर सकते हैं और पिता बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं.